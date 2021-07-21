Правоохранители задержали заместителя начальника УГИБДД по Ставрополью

Ставрополь, 21 июля. Заместитель начальника ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко задержан в Москве в рамках дела «ОПС Сафонова».

Ранее был задержан глава управления ГИБДД Алексей Сафонов. Его обвинили в получении крупной взятки и организации преступного сообщества. По предварительным подсчетам, ущерб от неправомерных действий составил более 19 млн рублей. Также по делу проходят еще шесть человек.

Задержание Ткаченко подтвердил российский депутат Александр Хинштейн. По его словам, полицейского везут в Ессентуки к следователям. Там решат вопрос о его аресте, сообщает источник ФАН.