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Дюмин подал документы в ЦИК на участие в губернаторских выборах

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:47
Политика
Дюмин подал документы в ЦИК на участие в губернаторских выборах
tularegion.ru  /  Правительство Тульской области

Тула, 21 июля. Глава Тульской области Алексей Дюмин подал документы для участия в губернаторских выборах, которые состоятся в сентябре.

Информацию об этом подтвердил избирком региона. 21 июля Дюмин предоставил в избирательную комиссию Тульской области документы для самовыдвижения на пост губернатора. Он стал первым кандидатом, подавшим документы на эту должность, добавили в ведомстве.

Дюмин стал главой Тульской области в 2016 году, после того как бывший губернатор Владимир Груздев покинул пост по собственной инициативе. Выборы в регионе состоятся с 17 по 19 сентября.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на предстоящие выборы всех уровней в единый день голосования в сентябре выдвинуто более 45 тыс. кандидатов. Процедура пройдет в 85 субъектах РФ.

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