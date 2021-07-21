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Вертолетчики индийской пилотажной группы Sarang впервые выступили на МАКС-2021

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:44
Армия
Вертолетчики индийской пилотажной группы Sarang впервые выступили на МАКС-2021
Пресс-служба МАКС

Жуковский, 21 июля. Вертолетная пилотажная группа из Индии впервые выступила на авиасалоне МАКС-2021, сообщают СМИ.

Пилоты планируют выступать ежедневно на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в подмосковном Жуковском. Асы хотят продемонстрировать групповой пилотаж с применением дымовой завесы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Индийская команда выступает на четырех вертолетах ALH Dhruv, окрашенных в яркие цвета. Sarang переводится с санскрита как «павлин».

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля. В рамках авиасалона было представлено множество новинок авиационной и космической направленности. Организаторы ранее назвали количество авиатехники, задействованной на летных выступлениях.

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вертолет индия макс
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