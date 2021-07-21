Пушилин назвал непреодолимыми противоречия между ДНР и Украиной

Донецк, 21 июля. Противоречия между ДНР и Украиной с каждым днем становятся все непреодолимее, заявил глава республики Денис Пушилин.

Политика, которой придерживается Киев, ежедневно укрепляет убеждение жителей ДНР в том, что выбор на референдуме 2014 года был правильным.

«Киев продолжает увеличивать разрыв между нами. Кровь и слезы не создают прочной основы для установления добрососедских отношений. И, конечно, идеологический раскол очень силен», — прокомментировал Пушилин.

Это и является сутью противостояния между Киевом и Донецком, а за последние годы разрыв стал еще более выраженным. Власти украинских городов переименовывают улицы в честь военных преступников и пособников нацистов. Вместе с этим символы советской эпохи на Украине запрещены, памятники Красной армии разрушены, а людей с Георгиевской лентой могут арестовать.

«Ничего не предпринимается в отношении тех, кто демонстрирует нацистские приветствия. Факельные шествия, гитлеровская символика напоказ. И все это в самом сердце Европы», — возмутился глава ДНР.

Пушилин добавил, что принятие такого видения истории означает предательство своих предков и корней. Он напомнил также о принудительной украинизации русскоязычного населения, что особенно ярко выражено сейчас с появлением нового закона. Россия же оказывает ЛДНР гуманитарную помощь, восстанавливая права жителей Донбасса.

На прошлой неделе Пушилин почтил память погибших на месте катастрофы MH17 у села Грабово. Он заявил, что Донбасс ждет правды по делу о крушении малайзийского «боинга».