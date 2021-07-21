Режим ЧС ввели из-за лесных пожаров в Карелии

Петрозаводск, 21 июля. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Карелии. Поводом для этого стали непрекращающиеся пожары в лесных массивах.

Накануне на территории республики было зафиксировано 39 очагов природных пожаров общей площадью более 5,9 тыс. га. Сотрудники МЧС продолжают борьбу с огнем. Местные жители также пришли к ним на помощь.

Министерство природных ресурсов Карелии объяснило причину катастрофы. По его данным, во всем виновата засуха, которая наблюдается в регионе. Во время природного явления существует недостаточное количество осадков, а также высокая температура и пониженная влажность.

На место ЧП прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Он совместно с руководителем региона Артуром Парфенчиковым провел совещание по выработке дополнительных мер в ликвидации пожаров и стабилизации обстановки.