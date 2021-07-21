ВСУ разместили бронетехнику в населенных пунктах у линии фронта в Донбассе

Луганск, 21 июля. Подразделения ВСУ нарушили дополнительные меры по прекращению огня и разместили запрещенную военную технику в населенных пунктах на линии соприкосновения в Донбассе.

В сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР говорится, что ВСУ продолжают размещать бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах. Так, оборонным ведомством республики военная техника была обнаружена в городе Попасная, а также вблизи села Воздвиженка.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия», — говорится в сообщении.

Ранее в ЛНР заявили, что украинская сторона может организовать новые провокации на территории Донбасса в ближайшее время. При этом в республике полагают, что Россия способна положить конец гражданской войне в регионе, сделав всего лишь два шага, передает «Царьград».