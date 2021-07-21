Новые протесты с десятками пострадавших вспыхнули в Колумбии

Богота, 21 июля. Не менее 22 человека были задержаны и 21 полицейский получил ранения в ходе новых протестов, охвативших Колумбию. Об этом сообщили власти страны.

Глава Национальной полиции генерал Хорхе Луис Варгас подтвердил на пресс-конференции, что задержания произошли в городах Пасто, Богота, Манисалес, Медельин, Перейра и Кали. По его словам, арестованные «предстали перед судом».

Генерал добавил, что 22 человек были задержаны «за причинение ущерба чужому имуществу и государственной собственности, нарушение общественного порядка, сооружение преград на дорогах, использование опасных веществ или предметов против сотрудников полиции, насилие против госслужащих и другое».

Массовые протесты прошли в День Независимости Колумбии, причем в Боготе, Пасте, Медельине и Манисалесе участники манифестаций столкнулись с полицией.

Кроме того, 21 сотрудник правоохранительных органов получили ранения средней тяжести. В Боготе произошел инцидент, в ходе которого член Мобильного эскадрона по борьбе с беспорядками (ESMAD) получил глазное ранение.

По сообщению министра обороны Диего Молано, более 53 тысяч полицейских и 36 членов Вооруженных сил обеспечивали соблюдение порядка в ходе манифестаций, которые были организованы профсоюзами и социальными организациями.

Участники протестов требовали справедливости, мира, обеспечения занятости, качественного здравоохранения и образования.

Colombia celebra este 20 de julio una fiesta de Independencia muy particular. La conmemoración estará marcada por la convocatoria de nuevas protestas sociales, que hasta ahora, se han desplegado de manera pacífica en las principales ciudades. ????:

\\Jair Díaz (@JAIRDIAZTV) pic.twitter.com/1MODCHs8Y7 — Voz de América (@VozdeAmerica) July 21, 2021

«В целом, демонстрации прошли спокойно, однако произошло несколько инцидентов из-за изолированных актов насилия», — подчеркнул Молано.

Министр внутренних дел Даниэль Паласиос объяснил, что по всей стране произошло 195 манифестаций, из которых 119 произошли в форме митингов, 58 — маршей и 18 — мобилизаций в 95 муниципалитетах 26 департаментов Колумбии.