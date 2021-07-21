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Новые протесты с десятками пострадавших вспыхнули в Колумбии
Весь мир
Новые протесты с десятками пострадавших вспыхнули в Колумбии
PrScr Twitter  /  @France24_es

Богота, 21 июля. Не менее 22 человека были задержаны и 21 полицейский получил ранения в ходе новых протестов, охвативших Колумбию. Об этом сообщили власти страны.

Глава Национальной полиции генерал Хорхе Луис Варгас подтвердил на пресс-конференции, что задержания произошли в городах Пасто, Богота, Манисалес, Медельин, Перейра и Кали. По его словам, арестованные «предстали перед судом».

Генерал добавил, что 22 человек были задержаны «за причинение ущерба чужому имуществу и государственной собственности, нарушение общественного порядка, сооружение преград на дорогах, использование опасных веществ или предметов против сотрудников полиции, насилие против госслужащих и другое».

Массовые протесты прошли в День Независимости Колумбии, причем в Боготе, Пасте, Медельине и Манисалесе участники манифестаций столкнулись с полицией.

Кроме того, 21 сотрудник правоохранительных органов получили ранения средней тяжести. В Боготе произошел инцидент, в ходе которого член Мобильного эскадрона по борьбе с беспорядками (ESMAD) получил глазное ранение.

По сообщению министра обороны Диего Молано, более 53 тысяч полицейских и 36 членов Вооруженных сил обеспечивали соблюдение порядка в ходе манифестаций, которые были организованы профсоюзами и социальными организациями.

Участники протестов требовали справедливости, мира, обеспечения занятости, качественного здравоохранения и образования.

«В целом, демонстрации прошли спокойно, однако произошло несколько инцидентов из-за изолированных актов насилия», — подчеркнул Молано.

Министр внутренних дел Даниэль Паласиос объяснил, что по всей стране произошло 195 манифестаций, из которых 119 произошли в форме митингов, 58 — маршей и 18 — мобилизаций в 95 муниципалитетах 26 департаментов Колумбии.

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