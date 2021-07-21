Айза рассказала правду о расставании с Гуфом

Москва, 21 июля. Ведущая и блогер Айза Долматова впервые раскрыла детали расставания с рэпером Гуфом. Звезда отметила, что в современном мире семейные узы утратили значимость.

Больше семи лет прошло с момента официального развода рэпера и его музы. Однако до сих пор популярную ведущую спрашивают об отношениях с бывшим мужем, многих интересует, почему такой крепкий, на первый взгляд, брак все-таки распался.

Айза в откровенном интервью впервые призналась, что спала с другими мужчинами во время брака с исполнителем. Свое поведение она оправдала тяжелым семейным положением.

«Я изменяла Гуфу. Изменяла в самый печальный момент нашей жизни, когда мы были на грани развода. Вообще считаю, что гостевой брак — один из самых честных видов отношений. Семейные узы потеряли свою значимость», — уверенно заявила селебрити в YouTube-шоу рэп-исполнителя Басты «Вопрос ребром».

Во время беседы с артистом дважды разведенная Долматова сообщила, что не против в очередной раз связать себя узами брака. Однако за годы разочарований она перестала ждать от мужчины чего-то особенного.

«Могу плакать по ночам, что не смогла стать счастливой в браках. Я хочу от мужчины минимального, они этого дать не могут, поэтому ухожу от них», — поделилась телеведущая.

Она призналась, что идеальным примером отношений для нее является брак родителей, которые вместе уже 39 лет. Долматова считает, что главная проблема современности — доступные женщины и неуверенные мужчины. Айза заявила, что институт брака рушится буквально на глазах, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее популярная телеведущая опубликовала кадры с откровенной фотосессии и рассказала о своем отношении к любви. Айза Долматова заявила, что устала разочаровываться и «сдается».