Археологи нашли древний топор-молот из бронзы в Ставропольском крае

Ставрополь, 21 июля. Бронзовый топор-молот, который изготовили почти четыре тысячи лет назад, обнаружили российские археологи при раскопках захоронения в Ставропольском крае.

После изучения останков, которые нашли в Андреевском кургане на территории Ставропольского края, специалисты обнаружили редкий топор-молот из бронзы. Археологи проводили раскопки захоронения, в котором содержался богатый погребальный инвентарь.

В могильнике находились останки мужчины в возрасте от 30 до 35 лет, сосуд из керамики, серебряная подвеска, а также бусы и топор-молот из бронзы. Топор украшает литой орнамент. Его применяли как оружие и скипетр, который использовали в культе плодородия.

Археологи ранее выявили нетронутые средневековые захоронения в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Могильник датируется VI-VII веками нашей эры.