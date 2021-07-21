Песков назвал ситуацию в Афганистане крайне тревожной

Москва, 21 июля. Ситуация в Афганистане крайне тревожная и является предметом обеспокоенности Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался по ситуации в Афганистане. По его словам, Россия с партнерами по ОДКБ находится в постоянном контакте и отслеживает развитие событий.

«Пока оттуда приходят только тревожные новости», — констатировал Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь не ответил на вопрос об отношении президента России Владимира Путина к «Талибану»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Песков ранее подтвердил, что глава государства обсуждал проблему Афганистана с американским лидером Джо Байденом на переговорах в Женеве.

1 Организация запрещена на территории РФ.