Первые за последние 25 лет массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что за протестами стоит Вашингтон, а кубинские эмигранты в США пытались выдать их за массовое антикоммунистическое движение, которое приведет к «свержению режима».

С чего начались протесты? Сочетание каких факторов привело к социальному взрыву? Как протестные настроения подогревались в Сети, при чем здесь США и как кубинские власти будут выходить из сложившейся ситуации? Обо всем этом и многом другом беседуем с шеф-редактором международной редакции ФАН Валентином Меликовым.

Слушайте «ФАН повсюду»: что происходит на Кубе на Яндекс.Музыке

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock)

В выпуске:

Одновременный старт: протесты на Кубе и демонстрации кубинской диаспоры в Майами.

Экономическая ситуация на Острове свободы и предпосылки протестов: торговое эмбарго США, кубинские челноки и пандемия COVID-19.

Какая информационная кампания подогрела протестные настроения?

Какие требования выдвигали кубинские мигранты в Майами и на что они на самом деле надеялись?

Позиции республиканцев, демократов и администрации Байдена по Кубе.

Идея «гуманитарной интервенции» — помощь или провокация?

Какие выходы есть у кубинских властей в сложившейся ситуации?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс. Музыке, ВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.