Война с прививками: чем опасны ковид-диссиденты

Беду, которой является пандемия коронавируса, трудно осознать, а иногда в нее сложно поверить. Особенно если ты не работаешь в медицинском учреждении и не видишь в режиме нон-стоп, как тяжело болеют и умирают пациенты. Но в России есть люди, свято уверовавшие в то, что никакой пандемии нет. И если б они твердо держали оборону в своем локальном мире, все бы ничего, однако они пытаются склонить на свою сторону других людей, призывают их не соблюдать элементарные нормы безопасности, что кому-то может стоить жизни. Такие люди получили «звание» ковид-диссидентов.

Сегодня в Сети можно найти массу видеозаписей, где диванные эксперты и иммунологи призывают людей отказаться от вакцинации и не соблюдать ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Люди, не разбирающиеся не то чтобы в вирусологии, а даже в азах биологии, распространяют фейки.

Мифов, придуманных сегодня ковид-диссидентами, столько, что впору хвататься за голову. Чего только стоит распространяемый ими миф о том, что пандемию организовало какое-то мировое правительство. В ситуацию пришлось вмешаться даже президенту России Владимиру Путину.

«Я чего только не слышал: что ничего нет, на самом деле никакой эпидемии не существует. Я смотрю иногда на то, как люди говорят, вроде взрослые люди, образованные, не знаю, откуда берут, что <...> во всем мире руководители стран сговорились. Они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живет сегодняшний мир? Взяли, собрались и сговорились — ну это же чушь!» — заявил президент.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» заявила, что сегодня некоторые граждане объявили войну прививкам. По ее словам, «диванная эпидемиология у нас расцвела как плесень».

«К сожалению, человек оказался менее предсказуем, чем вирус. Большая часть населения начала ничем не прикрытую войну с прививками. Это нас тоже не может не тревожить. И та информационная ниша, которая сейчас занята антипрививочниками, она говорит о том, что эти люди высказывают такое мнение против прививок, они позволяют себе говорить о том, что они разбираются в этих вопросах лучше, чем профессионалы. Диванная эпидемиология у нас расцвела как плесень», — сказала она.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что подобного рода призывы антипрививочников и ковид-диссидентов необходимо приравнивать к административному правонарушению.

«В первую очередь, здесь играет роль фактор правового и политического нигилизма, потому что есть определенного рода общественные силы, движения, организации, которые, грубо говоря, начинают бойкотировать не только ограничительные меры, связанные с коронавирусом, но и процесс вакцинации. Вся эта информация идет в основном из социальных сетей и интернета, где распространяются фейки и теории заговора о том, что якобы через вакцинацию всех чипируют, а потом подключают к 5G вышкам. Некоторые, вообще, говорят о сговоре некоего «мирового правительства». В данной ситуации, мне кажется, подобного рода призывы необходимо юридически приравнивать к административному правонарушению. Как мы видели это в 2020 году, когда за бойкотирование ограничений выписывались штрафы», — сказал собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» . /

Эксперт добавил, что сегодня российская вакцина уже помогла некоторым странам полностью победить коронавирус, поэтому соотечественникам нечего бояться.

«В любом случае индийский штамм до сих пор влияет на количество заболеваемости, смертности. Мне кажется, что наши вакцины не имеют аналогов в мире по эффективности. Сегодня просто нет других способов, как остановить распространение коронавирусной инфекции. У России уже есть три вакцины, которые официально зарегистрированы. Они доступны, являются бесплатными. Вакцины очень эффективные, в отличие от западных образцов. Если, например, взять «Спутник V», то он уже победил коронавирус в Сан-Марино, а в европейских странах — Сербии и Венгрии — мы видим спад заболеваемости.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, все сотрудники Евразийского института молодежных инициатив привились «Спутником V», поэтому сегодня чувствуют себя хорошо, безопасно и защищено.

«К осени нам необходимо выйти на 60% статистический показатель по привитым гражданам, чтобы прервать цепочку и переломить ход событий. Мне кажется, что здесь необходимо информационно популяризировать вакцинацию. Мы с детства всегда делали различные прививки, и ничего плохого не случалось. Я просто не понимаю, почему сейчас идет такая истерия вокруг вакцинации, почему взрослые люди на ровном месте пытаются проводить самопиар, чтобы дискредитировать вакцинацию. Мы, например, все привились «Спутником V». Думаю, что такое понятие, как ковид-диссидентство, необходимо приравнивать к некоему экстремизму в рамках административной ответственности. Несмотря на высказывания антипрививочников в интернете, процесс вакцинации идет достаточно активно», — резюмировал Юрий Самонкин.

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