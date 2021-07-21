«Казанский стрелок» признан невменяемым. События дня

«Казанский стрелок» Ильназ Галявиев признан невменяемым Экспертиза института имени Сербского признала Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, невменяемым на момент преступления. Стрелок совершил нападение на 175-ю гимназию в столице Татарстана 11 мая. Бывший выпускник этой школы открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельную бомбу. Жертвами Галявиева стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние. Свою вину «казанский стрелок» признал. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что на Ильназа Галявиева было официально зарегистрировано оружие. В Следкоме России в то же время заявили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Галявиева еще не завершена, и опубликованное заявление официального органа общественных наблюдательных комиссий «Газеты ОНК» о невменяемости стрелка пока преждевременна.

Спасатели ликвидировали 14 лесных пожаров в Якутии flickr.com / @bertknot Сотрудники МЧС продолжают борьбу с лесными пожарами в Якутии. За последние сутки спасатели потушили 14 возгораний. На территории Сунтарского района самолеты-амфибии сбросили на пылающее «зеленое золото» более 700 тонн воды. Кроме того, авиалесоохрана вызвала искусственные дожди в трех районах республики Саха — Горном, Вилюйском и Нюрбинском, где складывается самая сложная обстановка с пожарами. В ближайшие дни в Якутии ожидаются и природные дожди. Они должны помочь огнеборцам остудить пыл стихии на площади более двух тысяч гектаров.

Украинским телеканалам грозят санкции за русский язык ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко Шесть украинских телеканалов могут поплатиться за трансляцию фильмов на русском языке. С предложением ввести санкции обратился уполномоченный по защите госязыка Тарас Кремень. Среди нарушителей оказались: «Интер», «Украина», ICTV, «Мега», «НТН», «К1». По итогам мониторинга на них составлены акты о нарушении закона о государственном языке. Письмо с просьбой ввести санкции в отношении шести телеканалов за трансляцию фильмов и сериалов направлено в Национальный совет Украины. Телевещателей Кремень призвал соблюдать нормы законодательства.