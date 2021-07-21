«Казанский стрелок» признан невменяемым. События дня

«Казанский стрелок» Ильназ Галявиев признан невменяемым
Экспертиза института имени Сербского признала Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, невменяемым на момент преступления. Стрелок совершил нападение на 175-ю гимназию в столице Татарстана 11 мая. Бывший выпускник этой школы открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельную бомбу. Жертвами Галявиева стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние. Свою вину «казанский стрелок» признал. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что на Ильназа Галявиева было официально зарегистрировано оружие. В Следкоме России в то же время заявили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Галявиева еще не завершена, и опубликованное заявление официального органа общественных наблюдательных комиссий «Газеты ОНК» о невменяемости стрелка пока преждевременна.
Спасатели ликвидировали 14 лесных пожаров в Якутии
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Сотрудники МЧС продолжают борьбу с лесными пожарами в Якутии. За последние сутки спасатели потушили 14 возгораний. На территории Сунтарского района самолеты-амфибии сбросили на пылающее «зеленое золото» более 700 тонн воды. Кроме того, авиалесоохрана вызвала искусственные дожди в трех районах республики Саха — Горном, Вилюйском и Нюрбинском, где складывается самая сложная обстановка с пожарами. В ближайшие дни в Якутии ожидаются и природные дожди. Они должны помочь огнеборцам остудить пыл стихии на площади более двух тысяч гектаров.
Украинским телеканалам грозят санкции за русский язык
ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко
Шесть украинских телеканалов могут поплатиться за трансляцию фильмов на русском языке. С предложением ввести санкции обратился уполномоченный по защите госязыка Тарас Кремень. Среди нарушителей оказались: «Интер», «Украина», ICTV, «Мега», «НТН», «К1». По итогам мониторинга на них составлены акты о нарушении закона о государственном языке. Письмо с просьбой ввести санкции в отношении шести телеканалов за трансляцию фильмов и сериалов направлено в Национальный совет Украины. Телевещателей Кремень призвал соблюдать нормы законодательства.
Турция опровергла слухи о закрытии границ из-за COVID-19
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Посольство Турции в России отрицает возможность закрытия границ для иностранных туристов из-за нового «дельта»-штамма коронавируса. Об этом заявили в дипмиссии.
«В ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма COVID-19 «дельта». Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции, не соответствует действительности. Господин Мехмет Нури Эрсой не делал подобных заявлений во время своего выступления», — говорится в комментарии посольства Турции в РФ.
Накануне министр культуры и туризма республики в ходе интервью телеканалу CNN Turk подчеркнул, что пока вопрос о закрытии границ не стоит. Турция в этом году планирует принять по меньшей мере 25 миллионов зарубежных гостей.