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«Казанский стрелок» признан невменяемым. События дня
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«Казанский стрелок» признан невменяемым. События дня
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«Казанский стрелок» Ильназ Галявиев признан невменяемым

Экспертиза института имени Сербского признала Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, невменяемым на момент преступления. Стрелок совершил нападение на 175-ю гимназию в столице Татарстана 11 мая. Бывший выпускник этой школы открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельную бомбу. Жертвами Галявиева стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние. Свою вину «казанский стрелок» признал. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что на Ильназа Галявиева было официально зарегистрировано оружие. В Следкоме России в то же время заявили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Галявиева еще не завершена, и опубликованное заявление официального органа общественных наблюдательных комиссий «Газеты ОНК» о невменяемости стрелка пока преждевременна. 

Спасатели ликвидировали 14 лесных пожаров в Якутии

«Казанский стрелок» признан невменяемым. События дня
flickr.com  /  @bertknot

Сотрудники МЧС продолжают борьбу с лесными пожарами в Якутии. За последние сутки спасатели потушили 14 возгораний. На территории Сунтарского района самолеты-амфибии сбросили на пылающее «зеленое золото» более 700 тонн воды. Кроме того, авиалесоохрана вызвала искусственные дожди в трех районах республики Саха — Горном, Вилюйском и Нюрбинском, где складывается самая сложная обстановка с пожарами. В ближайшие дни в Якутии ожидаются и природные дожди. Они должны помочь огнеборцам остудить пыл стихии на площади более двух тысяч гектаров. 

Украинским телеканалам грозят санкции за русский язык

«Казанский стрелок» признан невменяемым. События дня
ФБА «Экономика сегодня» .  / Степан Яцко

Шесть украинских телеканалов могут поплатиться за трансляцию фильмов на русском языке. С предложением ввести санкции обратился уполномоченный по защите госязыка Тарас Кремень. Среди нарушителей оказались: «Интер», «Украина», ICTV, «Мега», «НТН», «К1». По итогам мониторинга на них составлены акты о нарушении закона о государственном языке. Письмо с просьбой ввести санкции в отношении шести телеканалов за трансляцию фильмов и сериалов направлено в Национальный совет Украины. Телевещателей Кремень призвал соблюдать нормы законодательства.

Турция опровергла слухи о закрытии границ из-за COVID-19

«Казанский стрелок» признан невменяемым. События дня
pixabay.com  / 

Посольство Турции в России отрицает возможность закрытия границ для иностранных туристов из-за нового «дельта»-штамма коронавируса. Об этом заявили в дипмиссии.
«В ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма COVID-19 «дельта». Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции, не соответствует действительности. Господин Мехмет Нури Эрсой не делал подобных заявлений во время своего выступления», — говорится в комментарии посольства Турции в РФ.
Накануне министр культуры и туризма республики в ходе интервью телеканалу CNN Turk подчеркнул, что пока вопрос о закрытии границ не стоит. Турция в этом году планирует принять по меньшей мере 25 миллионов зарубежных гостей.

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