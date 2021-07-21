Не умножайте зло: Роман Носиков о резонансном ДТП на зебре с гибелью двоих детей

…По площадке я ездил к тому моменту уже просто как бог: легко делал и «горку», и «параллельную парковку», и «гараж». Пришло время показать себя в городе.

Это был первый или второй мой выезд. Я ехал по Нахимовскому проспекту Москвы в сторону метро «Профсоюзная». Справа стояли десятки припаркованных машин. И именно между этих машин, на расстоянии примерно метров 50 от пешеходного перехода прямо мне под колеса выпрыгнула пожилая женщина. Она тащила за собой на проезжую часть за руку мальчика лет пяти, очевидно, внука.

От неожиданности я перепутал педали и что есть мочи надавил не на тормоз, а на газ. Если бы у инструктора не было второй пары педалей, я практически наверняка убил бы и женщину, и мальчика.

Когда машина с визгом остановилась, женщина покрыла меня отменной литературной бранью, в общих чертах сводящейся к тому, что «напокупали себе машин, ворье, пьянь, сволочи, невозможно уже с ребенком дорогу перейти нормальным людям».

Я потом стоял на обочине минут 15, и у меня дрожали руки. Ощущение божественного контроля над машиной и ситуацией ушло навсегда. С тех пор за руль я садился всего несколько раз — и то по крайней необходимости. Водит у нас в семье в основном моя жена.

Я это, разумеется, вспомнил не просто так, а в связи с недавним происшествием в столице, когда молодая женщина на пешеходном переходе сбила целую семью, двое членов которой — дети — уже скончались.

18-летняя москвичка Валерия Башкирова, с небольшим опытом вождения, отвлеклась во время вождения на телефон и не заметила, что машина справа остановилась, чтобы пропустить пешеходов.

…В первые же часы стало известно: авария произошла из-за превышения предельной скорости, девушка — из богатой семьи, у нее множество штрафов за нарушение ПДД и в момент аварии она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Потом, правда, выяснилось, что все это — неправда. Оказалось, что никакого превышения не было, что у девушки — самые обычные родители, что не была она пьяна и нет у нее никаких штрафов.

Впрочем, поздно. Ярость уже горит, а недостоверная информация воспроизводится сама собой. Возник общественный запрос на жестокую расправу. Кары требуют лидеры общественного мнения, журналисты, депутаты, пользователи соцсетей. Первые ягодки такого запроса уже созрели: суд избрал мерой пресечения Валерии Башкировой арест.

И это — очень плохо. Потому что мера пресечения — не наказание и завязана на тяжесть последствий очень и очень опосредованно. Мера пресечения — это установленный судом для подозреваемого или обвиняемого режим, который не позволяет ему скрыться от правосудия, уничтожить улики или оказывать давление на свидетелей. Если у суда нет оснований полагать, что Башкирова сбежит, уничтожит улики или окажет давление на свидетелей, у него нет оснований для применения такой жесткой меры, как арест. Но он применен. И причина этого — общественное мнение, которое требует крови и мести, питаясь при этом недостоверной информацией об обстоятельствах дела и личности нарушительницы.

Почему общество не в состоянии отказаться от уже опровергнутых сплетен? Да потому что оно привыкло к тому, что становится предметом дорожного сафари именно со стороны личностей с определенным и постоянным набором качеств: наглой, распустившейся порослью золотой молодежи с носом в кокаине, набором штрафов в активе и влиятельными знакомыми и родственниками.

И общество будет подозрительно, будет недоверчиво, будет жестоко до тех пор, пока власть не выполнит свой долг — не защитит общество методом ликвидации угрожающих ему личностей как вида.

Для этого не нужно многого. Нужно всего лишь вернуть старые добрые водительские талоны: три грубых нарушения в течение года — и ты свободен от прав, а общество — от тебя.

Но это — еще не все.

Чтобы несчастье не просто произошло, а произошло неминуемо, чтобы оно расцвело пышным цветом, как правило (не всегда, но в подавляющем количестве случаев) одного нарушителя или просто лопуха — мало. Как правило, нужно, чтобы они встретились. Или встретились плоды их деятельности. У настоящей беды — почти всегда двое родителей.

pixabay.com / keesluising

Из личной практики: совсем недавно мастер в моем присутствии менял люстру. Я предложил отключить пробки в этой комнате, на что получил ответ:

«Да зачем? Если все подсоединено правильно, то и так не дернет — свет-то выключен».

Конечно, дернуло. Потому что подсоединено было все же неправильно. Возможно, даже потому, что тот, кто подсоединял, в свою очередь думал:

«И так сойдет — все равно ведь нормальные люди отключат пробки!»

Люди с удивительным постоянством надеются на разум и порядочность друг друга именно в тот момент, когда намерены проявить безалаберность. Люди переходят дорогу, не взяв детей за руки да еще и позволив им пересекать проезжую часть на детских велосипедах (такое пересечение, кстати, правилами запрещено), с коляской перед собой. Их же просто невозможно увидеть из левого ряда, если справа их заслонит машина!

Почему? Да потому что люди уверены, что им должны. Точно так же, как им должны борцы с эпидемией без тотальной вакцинации.

Но это люди. А МВД? Министерство чуть ли не каждый год рассказывает нам, как правильно пересекать пешеходный переход. Большое спасибо, конечно, за заботу. Но почему эти простые правила — до сих пор не в ПДД? Мало народу убилось? Или «нормальные ответственные люди и так сделают правильно»? А если не очень ответственные? Черт с ними?

Люди! Не умножайте зло. Не рассчитывайте, что ваше легкомыслие искупит чужая пунктуальность. Это — нечестно.

Не рассчитывайте на то, что ваша жесткость к оступившемуся поможет вам и закону победить закоренелых нарушителей. Закон, который прогнули в одну сторону, обязательно прогнут и в другую. Рано или поздно его сломают, оставив вас наедине с несправедливостью — без закона.

Не становитесь вторым родителем большой беды.