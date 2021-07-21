Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 12:55
12:50
Весь мир
Король Иордании обсудил с Байденом вопросы экономического и военного сотрудничества
12:50
Экономика
Американский профессор объяснил нюансы обучения финансовой грамотности
12:49
Армия
Рособоронэкспорт: Россия выводит всю линейку беспилотников на мировой рынок
12:49
Общество
Жителям Якутии дали рекомендации, как избежать отравления дымом от лесных пожаров
12:49
Происшествия
В СК заявили, что экспертиза в отношении казанского стрелка продолжается
12:48
Происшествия
В квартире заправщицы подмосковной АЗС жестоко изнасиловали школьницу
12:48
Спорт
Эфир: Уровень подготовки Олимпиады в Токио обсуждают в пресс-центре «Патриот»
12:47
Политика
На Украине расчеты ЗРК «Бук» провели военные учения на границе с Крымом
12:47
Армия
Подразделения ВС РФ 21 июля прибудут в Белоруссию для участия в учениях «Запад-2021»
12:46
Спорт
Полузащитник Кристоффер Олссон перешел из «Краснодара» в «Андерлехт»
Все новости

Глава Крыма не планирует закрывать туристический сезон из-за пандемии

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:20
Общество
Глава Крыма не планирует закрывать туристический сезон из-за пандемии
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 21 июля. Приостанавливать туристический сезон из-за распространения коронавирусной инфекции не планируется в Крыму.

Решений и планов о закрытии туристического сезона на полуострове в настоящее время нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он считает, что необходимо балансировать и находить компромиссы с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.

Доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко ранее рассказала, в каком направлении необходимо развивать туристическую отрасль в Крыму. Путешественники могут приезжать на полуостров не только ради пляжного отдыха.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава Крыма не планирует закрывать туристический сезон из-за пандемии
крым аксенов коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru