Глава Крыма не планирует закрывать туристический сезон из-за пандемии

Симферополь, 21 июля. Приостанавливать туристический сезон из-за распространения коронавирусной инфекции не планируется в Крыму.

Решений и планов о закрытии туристического сезона на полуострове в настоящее время нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он считает, что необходимо балансировать и находить компромиссы с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.

Доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко ранее рассказала, в каком направлении необходимо развивать туристическую отрасль в Крыму. Путешественники могут приезжать на полуостров не только ради пляжного отдыха.