Свыше 100 лейтенантов-выпускников присоединятся к воинским частям Росгвардии

Санкт-Петербург, 21 июля. Воинские части и территориальные управления Северо-Западного округа Росгвардии в 11 регионах России пополнятся лейтенантами-выпускниками высших военных учебных учреждений.

Молодые офицеры уже начали прибывать на службу в воинские части специального и оперативного назначения, артиллерийские, авиационные, морские и другие подразделения округа. На командирские должности назначены 105 военнослужащих.

На данный момент проводится работа по встрече и размещению офицеров и членов их семей, сообщила пресс-служба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии России.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы отработали перехват условных террористов во время учений «Заслон-2021». Маневры состоялись в Мурманской области.