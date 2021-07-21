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Свыше 100 лейтенантов-выпускников присоединятся к воинским частям Росгвардии
Армия
Свыше 100 лейтенантов-выпускников присоединятся к воинским частям Росгвардии
metro.spb.ru  /  Официальный сайт ГУП «Петербургский Метрополитен»

Санкт-Петербург, 21 июля. Воинские части и территориальные управления Северо-Западного округа Росгвардии в 11 регионах России пополнятся лейтенантами-выпускниками высших военных учебных учреждений.

Молодые офицеры уже начали прибывать на службу в воинские части специального и оперативного назначения, артиллерийские, авиационные, морские и другие подразделения округа. На командирские должности назначены 105 военнослужащих.

На данный момент проводится работа по встрече и размещению офицеров и членов их семей, сообщила пресс-служба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии России.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы отработали перехват условных террористов во время учений «Заслон-2021». Маневры состоялись в Мурманской области.

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