Варшава, 21 июля. Эксплуатация истребителей F-35 обойдется бюджету Польши слишком дорого, уверены пользователи польского сегмента Сети.

Компания GAO сделала доклад по поводу использования истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Варшава предполагает поставить эти боевые машины на вооружение ВВС Польши. Однако мнения военных экспертов в целесообразности контракта разделились. Нарекания вызвала стоимость одного часа полетов на F-35.

Специалисты выяснили, что в США час полета обходится бюджету в 33 тысячи долларов. Однако для Польши «космическая» стоимость будет еще выше из-за отсутствия ремонтных баз для обслуживания подобных самолетов. Даже в Соединенных Штатах множество F-35 простаивает из-за проблем эксплуатации. Для Варшавы такая задача может оказаться и вовсе не подъемной, считают жители Польши. Они призвали власти не пытаться казаться «богаче США».

«Полеты на истребителях F-35 заменят нам по цене полеты в космос», — заметил один из пользователей Сети

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее объявил, что новый истребитель Checkmate станет серьезным конкурентом для F-35A и шведского JAS-39 Gripen. Также американский эксперт назвал легкий самолет Ростеха «настоящим стелсом», передает «Царьград».