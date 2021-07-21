Песков заявил, что Россия приветствует усилия ЕС в переговорах по Карабаху

Москва, 21 июля. РФ намерена приветствовать старания Евросоюза в переговорах по Нагорному Карабаху в том случае, если они будут соответствовать выполнению установленных договоренностей.

Усилия посредников можно принимать, если они направлены на обеспечение мира, стабильности и предсказуемости. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он прокомментировал заявления стран Евросоюза о планах попасть в трехсторонний формат по урегулированию в Нагорном Карабахе.

«Если посреднические усилия несут стабильность, предсказуемость и помогают в имплементации существующих договоренностей, то их можно только приветствовать», — подчеркнул Песков.

Ранее в интернете показали кадры с работой российских миротворцев в Лачинском коридоре в Карабахе. Они досматривали транспорт всех типов на блокпосту.