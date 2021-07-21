Песков назвал темы совещания Путина с правительством 21 июля

Москва, 21 июля. Президент России Владимир Путин проведет большое совещание с Правительством РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и озвучил темы для обсуждения.

Представитель российского лидера анонсировал большое совещание, которое пройдет в среду. Владимир Путин обсудит с правительством пожары и коронавирус, отметил Песков. Глава государства также поднимет вопрос цен в ходе совещания, добавил пресс-секретарь в беседе с журналистами.

Президент России ранее обратился к участникам открытия собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Храм освятили после завершения восстановительных работ. Путин назвал это большим событием для верующих.