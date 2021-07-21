Путин обратился к участникам открытия собора Казанской иконы Божией Матери

Москва, 21 июля. Президент России Владимир Путин обратился к участникам открытия восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер направил телеграмму в связи с освящением Собора Казанской иконы Божией Матери в Богородицком монастыре. Церемония проходит в день обретения чудотворного образа Богородицы. Глава государства назвал это большим и долгожданным событием для верующих, прихожан и паломников, а также для всех, кто глубоко чтит нравственные идеалы.

«Отрадно, что эта масштабная, востребованная работа находит всемерную поддержку Русской православной церкви», — подчеркнул президент

Путин добавил, что забота о сбережении и воссоздании памятников национальной культуры является одним из приоритетов страны. Полный текст обращения опубликован на сайте Кремля.

РПЦ ранее выступила против заключения однополых браков в России. Протоиерей Андрей Спиридонов заявил, что это противоречит библейской нравственности.