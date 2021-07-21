Волгоградская компания по производству 5D-принтеров вышла на рынок Европы и Китая

Волгоград, 21 июля. Одна из Волгоградских компаний по производству 5D-принтеров получила сертификат европейского образца на всю продукцию благодаря Центру поддержки экспорта.

5D-принтеры из Волгограда уже используют на предприятиях в Латвии. В тестовом режиме из запустили в Бельгии и Китае, передает «Волгоградская правда». Рынок таких современных комплексов должен расширяться, отметил депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко.

Он отметил, что волгоградские специалисты создали уникальный продукт, благодаря которому промышленные предприятия смогут сэкономить на закупке деталей. Услугами Центра поддержки экспорта с 2021 года воспользовались 170 компаний. Местные предприятия смогли выйти на зарубежный рынок благодаря работе по расширению сотрудничества с другими странами.

Ранее сообщалось, что российские ученые могут создать ДНК-принтер. О начале разработки устройства заявили специалисты двух томских вузов и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.