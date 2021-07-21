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Владелец подмосковного бара свел счеты с жизнью из-за кризиса и развода с женой
Происшествия
Владелец подмосковного бара свел счеты с жизнью из-за кризиса и развода с женой
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Чехов, 21 июля. Владелец питейного заведения обнаружен мертвым в холле своего бара. Как стало известно ФАН, у мужчины были проблемы с оплатой аренды, а также семейные неурядицы.

В дежурную часть ОМВД по Чехову 19 июля около 16:00 поступило сообщение об обнаружении тела 34-летнего мужчины в здании на Симферопольском шоссе. На место происшествия выехали следователи СКР, оперативники и участковый. По предварительным данным, бизнесмен покончил жизнь самоубийством.

По данному факту следователями ГСУ СК России по Московской области организована проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

В ходе осмотра места чрезвычайного происшествия силовики изъяли предсмертную записку.

«Мужчина являлся владельцем пивного бара в местном торговом центре, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В последнее время из-за пандемии у него упала выручка. В результате этого предпринимателю стало нечем платить за аренду. К тому же ему было необходимо выплачивать кредиты. На эти неприятные обстоятельства наложился развод с женой».

Тело мужчины направили в морг для вскрытия. Судебно-медицинская экспертиза установит точные причины его смерит. Однако уже сейчас ясно, что мужчина погиб от недостатка кислорода.

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следственный комитет самоубийство чехова
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