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Кремль пока не знает деталей договоренностей США и Германии по «СП-2»

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:11
Политика
Кремль пока не знает деталей договоренностей США и Германии по «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 21 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал детали договоренностей США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2».

По его словам, в Кремле пока не знают о деталях, но известно, что есть определенное понимание.

«Мы знаем о том, что были достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном. А в остальном — деталями мы пока не располагаем», — пояснил он журналистам.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Берлин достигли определенного понимания на тему газопровода «Северный поток — 2» в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США, когда она встречалась с главой Белого дома Джо Байденом.

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