Кремль пока не знает деталей договоренностей США и Германии по «СП-2»

Москва, 21 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал детали договоренностей США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2».

По его словам, в Кремле пока не знают о деталях, но известно, что есть определенное понимание.

«Мы знаем о том, что были достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном. А в остальном — деталями мы пока не располагаем», — пояснил он журналистам.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Берлин достигли определенного понимания на тему газопровода «Северный поток — 2» в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США, когда она встречалась с главой Белого дома Джо Байденом.