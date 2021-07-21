Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 12:54
12:50
Весь мир
Король Иордании обсудил с Байденом вопросы экономического и военного сотрудничества
12:50
Экономика
Американский профессор объяснил нюансы обучения финансовой грамотности
12:49
Армия
Рособоронэкспорт: Россия выводит всю линейку беспилотников на мировой рынок
12:49
Общество
Жителям Якутии дали рекомендации, как избежать отравления дымом от лесных пожаров
12:49
Происшествия
В СК заявили, что экспертиза в отношении казанского стрелка продолжается
12:48
Происшествия
В квартире заправщицы подмосковной АЗС жестоко изнасиловали школьницу
12:48
Спорт
Эфир: Уровень подготовки Олимпиады в Токио обсуждают в пресс-центре «Патриот»
12:47
Политика
На Украине расчеты ЗРК «Бук» провели военные учения на границе с Крымом
12:47
Армия
Подразделения ВС РФ 21 июля прибудут в Белоруссию для участия в учениях «Запад-2021»
12:46
Спорт
Полузащитник Кристоффер Олссон перешел из «Краснодара» в «Андерлехт»
Все новости

ВС Судана: Армия останется в приграничном с Эфиопией районе Аль-Фашага

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:21
Весь мир
ВС Судана: Армия останется в приграничном с Эфиопией районе Аль-Фашага
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 21 июля. Вооруженные силы восточноафриканской страны останутся в Аль-Фашаге для обеспечения безопасности приграничных территорий и защиты граждан. Об этом заявил начальник генерального штаба генерал-полковник Мухаммад Осман аль-Хусейн.

Накануне руководство армии посетило военные объекты в штате Гедареф, расположенном на границе с Эфиопией. Аль-Хусейн в ходе визита заверил местное население, что проекты развития региона являются приоритетными и рассматриваются на уровне правительства.

Военный сообщил, что в Аль-Фашаге скоро приступят к возделыванию земель. Это произойдет после открытия дорог, окончания работ по возведению мостов и рытью колодцев.

Начальник генштаба заверил, что силы суданской армии останутся на местах для обеспечения реализации проектов, безопасности и защиты границ. Он добавил, что ВС сделают все возможное для развития региона.

Военнослужащие уже приступили к восстановлению инфраструктуры Аль-Фашаги после боевых действий. Во вторник, 21 июля, объявлено о завершении технического обслуживания одной из переправ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / ВС Судана: Армия останется в приграничном с Эфиопией районе Аль-Фашага
судан аль-фашага
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru