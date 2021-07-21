ВС Судана: Армия останется в приграничном с Эфиопией районе Аль-Фашага

Хартум, 21 июля. Вооруженные силы восточноафриканской страны останутся в Аль-Фашаге для обеспечения безопасности приграничных территорий и защиты граждан. Об этом заявил начальник генерального штаба генерал-полковник Мухаммад Осман аль-Хусейн.

Накануне руководство армии посетило военные объекты в штате Гедареф, расположенном на границе с Эфиопией. Аль-Хусейн в ходе визита заверил местное население, что проекты развития региона являются приоритетными и рассматриваются на уровне правительства.

Военный сообщил, что в Аль-Фашаге скоро приступят к возделыванию земель. Это произойдет после открытия дорог, окончания работ по возведению мостов и рытью колодцев.

Начальник генштаба заверил, что силы суданской армии останутся на местах для обеспечения реализации проектов, безопасности и защиты границ. Он добавил, что ВС сделают все возможное для развития региона.

Военнослужащие уже приступили к восстановлению инфраструктуры Аль-Фашаги после боевых действий. Во вторник, 21 июля, объявлено о завершении технического обслуживания одной из переправ.