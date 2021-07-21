Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 12:54
12:50
Весь мир
Король Иордании обсудил с Байденом вопросы экономического и военного сотрудничества
12:50
Экономика
Американский профессор объяснил нюансы обучения финансовой грамотности
12:49
Армия
Рособоронэкспорт: Россия выводит всю линейку беспилотников на мировой рынок
12:49
Общество
Жителям Якутии дали рекомендации, как избежать отравления дымом от лесных пожаров
12:49
Происшествия
В СК заявили, что экспертиза в отношении казанского стрелка продолжается
12:48
Происшествия
В квартире заправщицы подмосковной АЗС жестоко изнасиловали школьницу
12:48
Спорт
Эфир: Уровень подготовки Олимпиады в Токио обсуждают в пресс-центре «Патриот»
12:47
Политика
На Украине расчеты ЗРК «Бук» провели военные учения на границе с Крымом
12:47
Армия
Подразделения ВС РФ 21 июля прибудут в Белоруссию для участия в учениях «Запад-2021»
12:46
Спорт
Полузащитник Кристоффер Олссон перешел из «Краснодара» в «Андерлехт»
Все новости

Песков оценил необходимость в масштабировании производства вакцин от коронавируса

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:19
Общество
Песков оценил необходимость в масштабировании производства вакцин от коронавируса
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Москва, 21 июля. Необходимости в масштабировании производства вакцин против коронавирусной инфекции в России пока нет.

Данный процесс в стране и так постепенно идет и набирает свои обороты. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, у властей существует определенный график производств, поставок и распределения препаратов по российским регионам. Приоритет отдается тем гражданам, которые уже сделали первую прививку, добавил пресс-секретарь президента России.

Правила выбора препарата для ревакцинации от коронавируса ранее назвала врач Сусанна Харит. Она прокомментировала мнение о том, что при повторной прививке менять препарат на другой не следует.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Песков оценил необходимость в масштабировании производства вакцин от коронавируса
россия песков вакцина коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru