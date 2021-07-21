Песков оценил необходимость в масштабировании производства вакцин от коронавируса

Москва, 21 июля. Необходимости в масштабировании производства вакцин против коронавирусной инфекции в России пока нет.

Данный процесс в стране и так постепенно идет и набирает свои обороты. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, у властей существует определенный график производств, поставок и распределения препаратов по российским регионам. Приоритет отдается тем гражданам, которые уже сделали первую прививку, добавил пресс-секретарь президента России.

Правила выбора препарата для ревакцинации от коронавируса ранее назвала врач Сусанна Харит. Она прокомментировала мнение о том, что при повторной прививке менять препарат на другой не следует.