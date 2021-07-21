Президент России будет присутствовать на главном военно-морском параде в Петербурге

Москва, 21 июля. Глава Российской Федерации Владимир Путин присоединится к военно-морскому параду в честь Дня ВМФ РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мероприятие состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.

«Да, президент будет на параде», — сообщил журналистам Дмитрий Песков 21 июля.

В параде будут задействованы более 50 военных кораблей, субмарин и катеров. Мероприятие пройдет на Неве и Кронштадтском рейде. Также в пятом главном военно-морском параде примут участие суда военно-морских сил Индии, Пакистана и Ирана.

Ранее стало известно, что на сайте Минобороны России появился мультимедийный раздел, посвященный предстоящему мероприятию. Там можно ознакомиться со схемой расстановки кораблей и особенностями воздушной составляющей.