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Президент России будет присутствовать на главном военно-морском параде в Петербурге

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:17
Армия
Президент России будет присутствовать на главном военно-морском параде в Петербурге
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 21 июля. Глава Российской Федерации Владимир Путин присоединится к военно-морскому параду в честь Дня ВМФ РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мероприятие состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.

«Да, президент будет на параде», — сообщил журналистам Дмитрий Песков 21 июля.

В параде будут задействованы более 50 военных кораблей, субмарин и катеров. Мероприятие пройдет на Неве и Кронштадтском рейде. Также в пятом главном военно-морском параде примут участие суда военно-морских сил Индии, Пакистана и Ирана.

Ранее стало известно, что на сайте Минобороны России появился мультимедийный раздел, посвященный предстоящему мероприятию. Там можно ознакомиться со схемой расстановки кораблей и особенностями воздушной составляющей.

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