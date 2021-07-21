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Украинца обвинили в пиратстве за захват судна в Индийском океане

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:05
Происшествия
Украинца обвинили в пиратстве за захват судна в Индийском океане
Невские Новости  /  Евгения Авраменко

Киев, 21 июля. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину за захват судна в Индийском море. Преступника обвинили в пиратстве.

В пресс-службе ведомства отметили, что это первый зафиксированный случай обвинения жителя Украины в пиратстве. Выяснилось, что задержанный проживал в Николаевской области.

По данным следствия, мужчина устроился работать в компанию, занимающуюся охраной судов от пиратов. Однако вместо выполнения своих должностных обязанностей украинец решил сам захватить корабль.

Злоумышленник угрожал капитану и членам его команды оружием, требовал денежную выплату в более $450 тысяч и сменить курс судна. Переговоры с пиратом продлились около четырех дней, после чего его работодатель уговорил сдаться.

Оказавшись на плавучей базе охранной компании, украинец захватил оружейный арсенал и требовал за его освобождение выкуп в размере $100 тысяч. Он угрожал при невыполнении условий выбросить все оружие в воду. После полученного отказа преступник начал кидать за борт, но был остановлен силой.

После произошедшего злоумышленник вернулся домой. Он постоянно менял паспорта и места жительства. Сотрудникам СБУ удалось задержать буйного пирата в Николаеве.

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