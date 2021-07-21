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Директор МакSим попросила священника помолиться за артистку

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:04
Общество
Директор МакSим попросила священника помолиться за артистку
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 21 июля. Официальный представитель певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, Маргарита Соколова обратилась к игумену Луке с просьбой помолиться за здоровье артистки.

Последний месяц за состоянием популярной певицы следит вся страна. Несмотря на усилия медицинских специалистов, информация о МакSим не меняется — она все еще в стабильно тяжелом состоянии. Многие уверены, что помочь артистке может только чудо, а поэтому к ней приводили священника.

Недавно менеджер артистки Соколова попросила священнослужителя не переставать молиться за здоровье звезды. Комментарий она разместила под новой публикацией в официальном Instagram-аккаунте отца Луки.

«Святой отец Лука, моли бога о нас! А вы, дорогой батюшка, помолитесь за нас!» — отметила Соколова в комментарии под публикацией.

Священнослужитель поехал на службу в Симферополь, где посетил Свято-Троицкий женский монастырь. Под публикацией многие фолловеры присоединились к просьбе Соколовой и попросили молиться за МакSим.

После информации о госпитализации артистки в Сети стало появляться большое количество комментариев от людей, которые якобы знакомы с ситуацией. Пиар-менеджер звезды Яна Богушевская призвала не доверять сведениям такого рода. По ее словам, правду о состоянии МакSим может рассказать лишь она или Соколова.

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здоровье молитва макsим игумен лука
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