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Глава Рособоронэкспорта анонсировал поставки Су-34 за рубеж в 2023 году

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:03
Армия
Глава Рособоронэкспорта анонсировал поставки Су-34 за рубеж в 2023 году
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Жуковский, 21 июля. Бомбардировщики Су-34 могут поставляться за рубеж к 2023 году, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Организация продолжает продвигать фронтовые бомбардировщики на рынках Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил он в ходе Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021). Потенциальные заказчики проявляют серьезный интерес к боевой машине после успешных действий ВКС России в ходе антитеррористической операции на территории Сирии, добавил Михеев.

Авиасалон МАКС-2021 стартовал накануне в подмосковном Жуковском. В рамках мероприятия представлены новейшие образцы авиационной и космической техники. Также в Ростехе назвали сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик».

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су-34 рособоронэкспорт бомбардировщик
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