Глава Рособоронэкспорта анонсировал поставки Су-34 за рубеж в 2023 году

Жуковский, 21 июля. Бомбардировщики Су-34 могут поставляться за рубеж к 2023 году, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Организация продолжает продвигать фронтовые бомбардировщики на рынках Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил он в ходе Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021). Потенциальные заказчики проявляют серьезный интерес к боевой машине после успешных действий ВКС России в ходе антитеррористической операции на территории Сирии, добавил Михеев.

Авиасалон МАКС-2021 стартовал накануне в подмосковном Жуковском. В рамках мероприятия представлены новейшие образцы авиационной и космической техники. Также в Ростехе назвали сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик».