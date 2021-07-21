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Ростех планирует в ближайшие пять лет вывести на рынок модернизированный Ка-52

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:11
Армия
Ростех планирует в ближайшие пять лет вывести на рынок модернизированный Ка-52
minpromtorg.gov.ru  /  Минпромторг России

Москва, 21 июля. Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) намерена в ближайшие пять лет вывести на рынок самолет Як-130М и модернизированный Ка-52, заявил глава предприятия Александр Михеев.

Михеев подчеркнул, что более 20 образцов новой авиационной техники в ближайшие пять лет поступят на международный рынок вооружений. Также корпорация представит мировому сообществу 10 универсальных систем и комплексов противовоздушной обороны.

В список техники предназначенной для экспорта вошли модернизированный вертолет Ми-171Ш-ВН, учебно-боевой самолет Як-130М, десантный вертолет Ми-38Т, обновленный боевой вертолет Ка-52, а также ударные «БЛА-Камикадзе» и «КУБ-БЛА», констатирует Михеев.

Ранее сообщалось, что во время авиасалона МАКС-2021 глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал о названии нового истребителя Checkmate. Свое имя самолет получил благодаря сходству с «конницей» и представители компании решили использовать шахматную терминологию.

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вертолет ростех ка-52
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