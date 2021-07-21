Матч между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» в третьем туре РПЛ посетят 500 болельщиков

Москва, 21 июля. Московский «Спартак» смогут поддержать около 500 фанатов в матче третьего тура Российской премьер-лиги против футбольного клуба «Нижний Новгород».

Данное решение было принято руководством Российской премьер-лиги совместно с властями Москвы. Роспотребнадзор попросил футбольный клуб «Спартак» организовать для болельщиков возможность сохранять социальную дистанцию. Всем пришедшим на «Открытие Банк Арену» стоит заранее позаботиться о средствах индивидуальной защиты.

Ранее форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал самый тяжелый момент в карьере. Это произошло, когда португалец был еще подростком. Будущей звезде пришлось прощаться с родными и покинуть свой родной город.