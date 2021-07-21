Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 12:53
12:50
Весь мир
Король Иордании обсудил с Байденом вопросы экономического и военного сотрудничества
12:50
Экономика
Американский профессор объяснил нюансы обучения финансовой грамотности
12:49
Армия
Рособоронэкспорт: Россия выводит всю линейку беспилотников на мировой рынок
12:49
Общество
Жителям Якутии дали рекомендации, как избежать отравления дымом от лесных пожаров
12:49
Происшествия
В СК заявили, что экспертиза в отношении казанского стрелка продолжается
12:48
Происшествия
В квартире заправщицы подмосковной АЗС жестоко изнасиловали школьницу
12:48
Спорт
Эфир: Уровень подготовки Олимпиады в Токио обсуждают в пресс-центре «Патриот»
12:47
Политика
На Украине расчеты ЗРК «Бук» провели военные учения на границе с Крымом
12:47
Армия
Подразделения ВС РФ 21 июля прибудут в Белоруссию для участия в учениях «Запад-2021»
12:46
Спорт
Полузащитник Кристоффер Олссон перешел из «Краснодара» в «Андерлехт»
Все новости

В России предлагают приватизировать часть леса по примеру Новой Зеландии
Экономика
В России предлагают приватизировать часть леса по примеру Новой Зеландии
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Владивосток, 21 июля. Представители бизнеса предлагают выделить около 2-3% от лесной территории Российской Федерации для передачи в частную собственность.

Эти участки могут стать местом для интенсивного выращивания леса, считает глава крупнейшего лесопромышленного предприятия на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич. Он рассказал о преимуществах проекта в интервью РБК, подчеркнув, что бизнес сможет приумножить зеленые насаждения, если позволить законно использовать их для извлечения прибыли.

«Приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия», — отметил Лашкевич.

Модель интенсивного лесопользования позволит не только привлекать инвестиции и зарабатывать деньги на воспроизводимом ресурсе. Частная собственность повысит заинтересованность в сохранности деревьев. Данная мера может стать эффективным инструментом для борьбы с лесными пожарами.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / В России предлагают приватизировать часть леса по примеру Новой Зеландии
новая зеландия приватизация лес дальний восток предпринимательство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru