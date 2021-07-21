В России предлагают приватизировать часть леса по примеру Новой Зеландии

Владивосток, 21 июля. Представители бизнеса предлагают выделить около 2-3% от лесной территории Российской Федерации для передачи в частную собственность.

Эти участки могут стать местом для интенсивного выращивания леса, считает глава крупнейшего лесопромышленного предприятия на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич. Он рассказал о преимуществах проекта в интервью РБК, подчеркнув, что бизнес сможет приумножить зеленые насаждения, если позволить законно использовать их для извлечения прибыли.

«Приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия», — отметил Лашкевич.

Модель интенсивного лесопользования позволит не только привлекать инвестиции и зарабатывать деньги на воспроизводимом ресурсе. Частная собственность повысит заинтересованность в сохранности деревьев. Данная мера может стать эффективным инструментом для борьбы с лесными пожарами.