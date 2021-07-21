«Подленько»: Памфилова отреагировала на иск «Яблока» к ЦИК по видеонаблюдению на выборах

Москва, 21 июля. Иск партии «Яблоко» к ЦИК России является абсурдным и «подленьким», уверена председатель комиссии Элла Памфилова.

Она обратила внимание на безответственный характер обращения политического объединения. Памфилова отреагировала на административный иск партии, поданный в Верховный суд. В «Яблоке» считают постановление ЦИК о видеонаблюдении при проведении выборов депутатов Госдумы якобы не соответствующим закону.

«Партия «Яблоко» вчера подала иск к ЦИК России в Верховный суд РФ по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. Считаю, что иск не только абсурден, весьма безответственен и в какой-то степени подленький», — заявила Памфилова.

Ранее стало известно о возможной кампании экс-координатора «Открытой России»1 (организация признана нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова в Санкт-Петербурге, направленной на отвлечение внимания от проверенных кадров. Он может выступить в качестве свидетельства гуманности председателя Федерального политического комитета «Яблока», о чем и сообщили в партии.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ