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Истребитель Checkmate оснастили логистической системой Matreshka

  /   Обновлено: 21 июля 2021 11:57
Армия
Истребитель Checkmate оснастили логистической системой Matreshka
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Москва, 21 июля. Новый российский истребитель Checkmate получил уникальную систему логистической поддержки Matreshka, заявил главный конструктор легкого тактического самолета (ЛТС) Михаил Стрелец.

Он отметил, что наличие подобной системы упростит планирование профилактических и ремонтных работ. Кроме того, значительно снизится стоимость послепродажного обслуживания самолета, передает ТАСС.

«С помощью новейших методов предиктивной аналитики система позволит отслеживать техническое состояние самолета в режиме реального времени на протяжении всего жизненного цикла», — объяснил Стрелец.

По его словам, Checkmate также оборудован искусственным интеллектом, которому отведена роль «второго пилота». Современные бортовые системы будут помогать летчику в стремительно меняющейся боевой обстановке. Кабина истребителя оснащена панорамными сенсорными экранами, которые дают исчерпывающую информацию о маршруте, целях и угрозах.

Ранее сообщалось, что новый российский однодвигательный истребитель сможет действовать в сетецентрической боевой системе. Кроме того, разработчики планируют создать морскую версию Checkmate, передает «Царьград».

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истребитель МАКС-2021 checkmate
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