Главу Минздрава Туниса уволили после резкого роста заболеваемости коронавирусом

Тунис, 21 июля. Премьер Хишам Машиши в ходе совещания медработников в штаб-квартире Минздрава раскрыл причину увольнения министра здравоохранения Фаузи Мехди. По его словам, глава ведомства принял популистские и преступные решения.

Исполняющим обязанности назначили министра по социальным делам Мухаммеда Трабелси. Председатель правительства подтвердил, что уволил главу Минздрава за «бесхозяйственность в руководстве структурой, которая полна научных и административных компетенций».

По его мнению, призвать тунисцев вакцинироваться в праздник Курбан-байрам — популистское решение, которое можно считать преступным, угрожающим здоровью людей. Фаузи Мехди не посоветовался с главой правительства, губернаторами и руководителями служб безопасности, а также научным комитетом или национальным органом по противодействию коронавирусу.

«Мы стремимся вакцинировать всех тунисцев и обратиться ко всем гражданам с просьбой сделать прививки на дому, но этот процесс необходимо организовать не таким импровизационным способом», — подчеркнул Хишам Машиши.

Местная радиостанция Mosaique FM уточнила, что уволенный глава Минздрава предложил гражданам старше 18 лет делать прививку по вторникам и средам. Однако образовались длинные очереди, что привело к увеличению числа случаев заражения коронавирусом. В результате ведомство перешло к вакцинации только тех, кто старше 40 лет.

«Мухаммед Трабелси — человек с большими лидерскими способностями, одно время он был министром здравоохранения. Мы продолжим работать в обычном режиме и лучше, чем ранее», — резюмировал премьер.