Борьбу с телефонными аферистами могут добавить в цели нацпрограммы

Москва, 21 июля. Десятикратное сокращение телефонного мошенничества и создание центра кибербезопасности для облачных госсистем предлагается внести в число целей нацпрограммы «Цифровая экономика».

Эти предложения содержатся в материалах рабочей группы по направлению «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика». Цели в рамках нацпрограммы обсуждались в ходе стратегической сессии, проведенной среди учредителей АНО. В их числе — Правительство РФ, Сбербанк, ВТБ, госкорпорации «Ростех» и «Росатом», РЖД, «Ростелеком», МТС и другие.

В комментарии РБК участник рабочей группы сообщил, что корректировка целей нацпрограммы требует дополнительной проработки и пока не обсуждалась. Один из собеседников издания уточнил, что обновленная стратегия деятельности АНО на 2022–2024 годы должна быть представлена вице-премьеру РФ Димитрию Чернышенко до 1 октября.

С денежным мошенничеством по телефону сталкивалось около 76% учащихся школ, следует из совместного исследования СК «Росгосстрах жизнь» и Maximum education.