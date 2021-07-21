Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 12:52
12:50
Весь мир
Король Иордании обсудил с Байденом вопросы экономического и военного сотрудничества
12:50
Экономика
Американский профессор объяснил нюансы обучения финансовой грамотности
12:49
Армия
Рособоронэкспорт: Россия выводит всю линейку беспилотников на мировой рынок
12:49
Общество
Жителям Якутии дали рекомендации, как избежать отравления дымом от лесных пожаров
12:49
Происшествия
В СК заявили, что экспертиза в отношении казанского стрелка продолжается
12:48
Происшествия
В квартире заправщицы подмосковной АЗС жестоко изнасиловали школьницу
12:48
Спорт
Эфир: Уровень подготовки Олимпиады в Токио обсуждают в пресс-центре «Патриот»
12:47
Политика
На Украине расчеты ЗРК «Бук» провели военные учения на границе с Крымом
12:47
Армия
Подразделения ВС РФ 21 июля прибудут в Белоруссию для участия в учениях «Запад-2021»
12:46
Спорт
Полузащитник Кристоффер Олссон перешел из «Краснодара» в «Андерлехт»
Все новости

Полиция эвакуирует аэропорт Львова после обнаружения подозрительной сумки

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:06
1
Происшествия
Полиция эвакуирует аэропорт Львова после обнаружения подозрительной сумки
Федеральное агентство новостей  /  Ярослав Клименко

Львов, 21 июля. Львовская полиция начала эвакуацию пассажиров и сотрудников из городского аэропорта после обнаружения сумки, внутри которой может находиться взрывное устройство.

Как сообщили правоохранители, в настоящий момент сотрудники проверяют информацию о минировании международного аэропорта Львова имени Даниила Галицкого.

«Проводится эвакуация сотрудников и пассажиров, сотрудники правоохранительных органов обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию», — говорится в сообщении львовской полиции.

Сообщение от работников службы безопасности воздушной гавани поступило в полицию около 09:25. Сообщалось, что на территории аэропорта была найдена подозрительная сумка, в которой может находиться взрывчатка. На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и сотрудники других правоохранительных служб.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей и работников Большого Гостиного двора в Северной столице России после сильного задымления.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полиция эвакуирует аэропорт Львова после обнаружения подозрительной сумки
львов взрывное устройство подозрительная сумка
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru