Полиция эвакуирует аэропорт Львова после обнаружения подозрительной сумки

Львов, 21 июля. Львовская полиция начала эвакуацию пассажиров и сотрудников из городского аэропорта после обнаружения сумки, внутри которой может находиться взрывное устройство.

Как сообщили правоохранители, в настоящий момент сотрудники проверяют информацию о минировании международного аэропорта Львова имени Даниила Галицкого.

«Проводится эвакуация сотрудников и пассажиров, сотрудники правоохранительных органов обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию», — говорится в сообщении львовской полиции.

Сообщение от работников службы безопасности воздушной гавани поступило в полицию около 09:25. Сообщалось, что на территории аэропорта была найдена подозрительная сумка, в которой может находиться взрывчатка. На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и сотрудники других правоохранительных служб.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей и работников Большого Гостиного двора в Северной столице России после сильного задымления.