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Экономист Хазин рассказал о соревновании Меркель с Джонсоном за встречу с Путиным

  /   Обновлено: 21 июля 2021 11:45
Политика
Экономист Хазин рассказал о соревновании Меркель с Джонсоном за встречу с Путиным
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 июля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель переиграла премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в битве за личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, уверен экономист Михаил Хазин.

Эксперт рассказал о неформальной борьбе между политиками за право добиться личной встречи с российским лидером. Берлин переигрывает островного визави, а сам Джонсон способствует увеличению разрыва, считает экономист. Его слова приводит издание «Экономика Сегодня».

«Меркель сказала, что хочет пригласить Путина на саммит ЕС. Джонсон тут же взвился и поднял всю свою восточноевропейскую агентуру. Все страны Восточной Европы возопили — и Меркель получила ровно то, что хотела. Теперь Меркель и Макрон имеют возможность встречаться с Путиным наедине, а на все вопросы отвечать: вы же сами не хотели с ним встречаться, оно вам зачем?» — объяснил экономист.

Геополитическая ситуация усугубляется для Лондона из-за заявлений в адрес Москвы по «делу Скрипалей». Великобритания также совершила еще одну ошибку, поддержав выпады Праги по Врбетице. Экономист обратил внимание на слова Владимира Путина. Налаживание отношений с Соединенным Королевством невозможно без отказа от фейковых нападок, напомнил Хазин заявление президента.

Ранее Евросоюз отказался от идеи провести саммит с участием России. Решение объединения осудили французы и указали на покорность Брюсселя воле Вашингтона.

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