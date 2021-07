Турция нарушила ряд резолюций ООН, заявив об открытии заброшенного курорта на Кипре

Фамагуста, 21 июля. Власти самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра объявили о частичном открытии Вароши — курортного района Фамагусты, выселенного и закрытого в ходе войны 1974 года. Речь идет о 3,5% от ранее закрытой территории с потенциальной возможностью возвращения собственности тем, кому она принадлежала до военного конфликта.

«В Марасе (тур. название Вароши — прим. ред.) начнется новая эра, которая принесет пользу всем. <…> Никакого прогресса в переговорах не может быть достигнуто без признания того, что существуют два народа и два государства с равным статусом», — заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган при посещении Кипра 20 июля.

Данное решение встретило критику со стороны властей греческого южного Кипра. По их мнению, открытие Вароши свидетельствует о намерении Турции впоследствии присоединить весь данный район к непризнанной республике. МИД Греции также осудило этот поступок.

«Если бы Турция действительно беспокоилась о возвращении собственности их законным владельцам, то она должна была бы исполнить резолюции ООН и передать город ООН, позволив людям вернуться на условиях безопасности», — заявил президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.

В США также не одобрили принятого турками решения. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что оно противоречит резолюциям ООН, которые предписывают передачу курортного района международной организации для последующего его заселения ранее проживавшими там людьми.

«Соединенные Штаты рассматривают действия киприотов-турок в Вароше при поддержке Турции как провокационные, неприемлемые и несовместимые с их прошлыми обязательствами конструктивно участвовать в переговорах по урегулированию. <…> Мы настоятельно призываем киприотов-турок и Турцию отменить свое решение, объявленное сегодня, и все шаги, предпринятые с октября 2020 года», — сказал он.

Transfer of Parts of Varosha to Turkish Cypriot Control is unacceptable, Secretary of State Blinken says https://t.co/0iXGGeB6do — HellasJournal.Com (@HellasJournal) July 21, 2021

Речь идет об открытии части прибрежной территории Вароши для туристов осенью 2020 года.

Озабоченность выразил и верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель:

«Решение, объявленное сегодня президентом Эрдоганом и [лидером Северного Кипра Эрсином] Татаром, рискует усилить напряженность на острове и поставить под угрозу возвращение к переговорам по всеобъемлющему урегулированию кипрского вопроса».

Также решение об открытии Вароши привело к тому, что временный поверенный в делах РФ в Республике Кипр Андрей Панюхов 20 июля посетил МИД островного государства. Россия обязана отреагировать на нарушение турками резолюций 414 (1977), 482 (1980), 550 (1984), 789 (1992) и 2483 (2019), так как является членом Совета безопасности.

Дипломат отметил, что российские власти считают подобные решения недопустимыми, так как они повышают напряженность на острове и создают сложности для переговорного процесса.

Заброшенный рай

До 1974 года Вароша являлась фешенебельным туристическим районом и одним из лучших курортов в Средиземноморье. Помимо современнейших на то время отелей, вилл, магазинов и инфраструктуры, пляжи привлекали гостей песком, который, по заявлениям их посетителей, очень мелок и приятен на ощупь.

#Erdogan's Mediterranean assertiveness, the visit to Cyprus to celebrate the Turkish invasion of #Cyprus, and the unilateral reopening into his hands of #Varosha, until 1974 a chic cosmopolitan resort | Observer https://t.co/ckjOjkGxtN pic.twitter.com/oKxe9zqYYA — francesco strazzari (@franxstrax) July 18, 2021

После захвата Фамагусты турками, местным жителям — преимущественно этническим грекам — было предписано в течение суток эвакуироваться, что и было сделано. Местные жители предполагали, что в скором времени им предстоит вернуться домой, поэтому отправлялись в южную часть острова «налегке».

В первое время Вароша охранялась от мародеров, однако затем турецкие солдаты начали массово вывозить имущество местных жителей, к чему почти сразу присоединились турки из Фамагусты. В итоге район был разграблен и быстро обветшал, так как никаких работ по поддержке инфраструктуры на протяжении 47 лет не велось.