Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 11:24
11:23
Общество
Осужденного в США россиянина Бута будут защищать юристы из Reed Smith LLP
11:22
Происшествия
Генпрокурор поручил проверить обеспечение безопасности детей на дорогах в России
11:21
Общество
Адвокат Стаса Пьехи рассказал новые подробности инцидента с сыном певца
11:20
Политика
Байден будет отвечать на вопросы журналистов в ночном эфире CNN
11:14
Общество
Аналитики выяснили, в качестве каких товаров россияне сомневаются чаще всего
11:14
Происшествия
Два молодых байкера погибли в ДТП под Иркутском
11:13
Видео
Британский пианист и житель Риги спели гимн СССР
11:12
Армия
В Ростехе озвучили, когда ВКС России получат новейшую ракету «Бронебойщик»
11:10
Происшествия
Конфликт поваров в Москве едва не закончился поножовщиной
11:08
Весь мир
От Украины до Руины: страна стоит на пороге разрухи и хаоса
Все новости

Два молодых байкера погибли в ДТП под Иркутском
Происшествия
Два молодых байкера погибли в ДТП под Иркутском
pxhere.com

Иркутск, 21 июля. Два мотоциклиста столкнулись друг с другом на Байкальском тракте в Иркутской области. Пострадавшие в ДТП скончались от полученных травм до приезда скорой помощи.

Недалеко от поселка Молодежный Иркутского района произошло столкновение двух мотоциклов Yamaha YZF и Suzuki GSX-R. По предварительным данным, после столкновения один байк отлетел на световую опору и загорелся, а второй наехал на дорожное ограждение.

Выяснилось, что ни один мототранспорт не был зарегистрирован и у погибших не было на них прав. Сотрудники полиции устанавливают причину произошедшего ДТП.

По данным регионального УГИБДД ГУ МВД России, с начала 2021 года в Иркутской области было зафиксировано более 80 ДТП с участием мотоциклистов.

На юго‑востоке Москвы мотоцикл столкнулся с машиной Nissan, сообщало РИАМО. Водитель мототранспорта от полученных травм скончался на месте. Причиной аварии стало нарушение водителем автомобиля правил ПДД.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Два молодых байкера погибли в ДТП под Иркутском
дтп смерть иркутская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru