Два молодых байкера погибли в ДТП под Иркутском

Иркутск, 21 июля. Два мотоциклиста столкнулись друг с другом на Байкальском тракте в Иркутской области. Пострадавшие в ДТП скончались от полученных травм до приезда скорой помощи.

Недалеко от поселка Молодежный Иркутского района произошло столкновение двух мотоциклов Yamaha YZF и Suzuki GSX-R. По предварительным данным, после столкновения один байк отлетел на световую опору и загорелся, а второй наехал на дорожное ограждение.

Выяснилось, что ни один мототранспорт не был зарегистрирован и у погибших не было на них прав. Сотрудники полиции устанавливают причину произошедшего ДТП.

По данным регионального УГИБДД ГУ МВД России, с начала 2021 года в Иркутской области было зафиксировано более 80 ДТП с участием мотоциклистов.

На юго‑востоке Москвы мотоцикл столкнулся с машиной Nissan, сообщало РИАМО. Водитель мототранспорта от полученных травм скончался на месте. Причиной аварии стало нарушение водителем автомобиля правил ПДД.