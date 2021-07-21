В Ростехе озвучили, когда ВКС России получат новейшую ракету «Бронебойщик»

Москва, 21 июля. Военно-космические силы России получат ракету «Бронебойщик» в ближайшие годы, заявил в рамках выставки МАКС-2021 Александр Кочкин, глава концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех».

По его словам, на сегодняшний день представители компании согласовывают документы для принятия на вооружение нового боеприпаса, предназначенного для поражения наземных целей.

«В настоящее время идет оформление и согласование документов для принятия ракеты на вооружение российского военного ведомства», — сказал Кочкин в комментарии ТАСС.

Он отметил, что вопрос серийных поставок «Бронебойщика» будет решен не ранее 2023 года. Это связано с формированием в Министерстве обороны РФ планов по закупкам.

Авиасалон МАКС-2021 начал работу 20 июля. в заочном и очном форматах здесь присутствуют более 200 зарубежных компаний из 56 стран. Открыл мероприятие лично президент РФ Владимир Путин. В его присутствии был презентован новейший российский истребитель пятого поколения, пишет «Царьград».