Турция передала Украине боевые беспилотники Bayraktar TB2

Киев, 21 июля. Военно-морские силы Украины получат ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB2. Техника передана Киеву турецкой стороной для сдерживания «российской угрозы».

О военной помощи стало известно из сообщения на украинском военном портале Defence Express. Такие же беспилотники участвовали в урегулировании конфликта азербайджанской стороной в Нагорном Карабахе.

В партию входит несколько летательных аппаратов и пункт управления, который может быть как стационарным, так и передвижным. Также он может базироваться на воде. ВМФ Украины собирается при их помощи круглосуточно контролировать акваторию Черного моря.

Как сообщает издание, непрерывность контроля достигается благодаря передаче управления беспилотниками от одной станции к другой. Дальность при этом может достигать 300 километров.

Как ранее сообщалось в турецких и украинских СМИ, отношения Анкары и Киева сейчас находятся на стадии активного развития, причем не только на военном, но и на гражданском уровне. Например, стало известно, что председатель турецко-украинского делового совета комитета внешнеэкономических связей Рушен Четин высказался о необходимости привлечения украинских бизнесменов на территорию Турции. Так что беспилотниками дело не ограничится.

Ранее сообщалось, что Турция стала известна в мире как наркогосударство.