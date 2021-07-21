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Турция передала Украине боевые беспилотники Bayraktar TB2
Армия
Турция передала Украине боевые беспилотники Bayraktar TB2
Федеральное агентство новостей  / 

Киев, 21 июля. Военно-морские силы Украины получат ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB2. Техника передана Киеву турецкой стороной для сдерживания «российской угрозы».   

О военной помощи стало известно из сообщения на украинском военном портале Defence Express. Такие же беспилотники участвовали в урегулировании конфликта азербайджанской стороной в Нагорном Карабахе.

В партию входит несколько летательных аппаратов и пункт управления, который может быть как стационарным, так и передвижным. Также он может базироваться на воде. ВМФ Украины собирается при их помощи круглосуточно контролировать акваторию Черного моря. 

Как сообщает издание, непрерывность контроля достигается благодаря передаче управления беспилотниками от одной станции к другой. Дальность при этом может достигать 300 километров.

Как ранее сообщалось в турецких и украинских СМИ, отношения Анкары и Киева сейчас находятся на стадии активного развития, причем не только на военном, но и на гражданском уровне. Например, стало известно, что председатель турецко-украинского делового совета комитета внешнеэкономических связей Рушен Четин высказался о необходимости привлечения украинских бизнесменов на территорию Турции. Так что беспилотниками дело не ограничится. 

Ранее сообщалось, что Турция стала известна в мире как наркогосударство. 

 

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Все новости / Армия / Турция передала Украине боевые беспилотники Bayraktar TB2
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