Экономист Пичугин спрогнозировал курс рубля до конца месяца

Москва, 21 июля. Основатель Frendex Group Руслан Пичугин озвучил свой прогноз по котировкам российской валюты с поправкой на глобальные рынки и потенциальные решения ЦБ.

Специалист описывает нынешнюю динамику как небольшое ослабление национальной валюты. В июле курс колебался в коридоре от 74 до 74,77 рубля за доллар. На дальнейшее движение стоимости будет влиять общемировая и локальная экономическая обстановка, цитирует эксперта «Российская газета».

Пичугин не ожидает значительного движения на мировых рынках до августа. Он ссылается на то, что следующая министерская встреча стран ОПЕК+ назначена на 1 сентября. До этого времени на котировки нефти вряд ли будет оказано сильное давление.

Изменения на локальном уровне произойдут быстрее — уже в пятницу состоится заседание правления Центробанка. На встрече может быть принято решение о повышении ключевой ставки, что способствовало бы укреплению рубля. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключает такой возможности.