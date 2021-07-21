Великобритания упрекает США и готовится к войне с Россией

Выходя из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, США подставляют под удар своих европейских союзников по НАТО, считают опрошенные ФАН политологи, аналитики и журналисты.

Маневры Британии

Вооруженные силы Великобритании начнут отрабатывать маневры по рассредоточению авиации в связи с существующей вероятностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Об этом заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон.

«Мы будем учиться рассредоточению», — заявил военачальник, добавив, что в случае размещения крылатых ракет РФ в Калининградской области Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения.

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В связи с этим Великобритания собирается проводить учения по рассредоточению авиации, в рамках которых планируются посадки самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон считает, что подобные маневры отрабатывались в королевских ВВС еще во времена холодной войны.

Упрек в сторону США

Политолог Владимир Карасев считает, что в словах Уигстона звучит серьезный упрек в адрес Соединенных Штатов. Он словно жалуется на то, что теперь, когда американцы Великобританию не защищают, они вынуждены защищать себя сами.

«Поразительно, что он свою стратегию развития ВВС Британии будет строить исходя из бомбежки Перл-Харбора во время Второй мировой войны. Это просто невероятный непрофессионализм! Осталось заявить, мол, я смотрел кино про Перл-Харбор и теперь мы будем учиться рассредоточению. С такими начальниками ВВС британцы, конечно, «далеко уйдут». И главное: каким образом учения о рассредоточении британских ВВС повысят их шансы на спасение на случай атаки? При атаке самолеты должны подниматься в воздух, а британцы собираются свои самолеты прятать? Очень интересная тактика», — пояснил Владимир Карасев.

Британия готовится к войне

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что Лондон готовится к войне. Холодной или горячей. При этом враг обозначен — это Россия.

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«Не удивлюсь, если британские учения пройдут на территории стран бывшего СССР. Уигстон хоть и артикулирует фактами Второй мировой и холодной войны, но рассчитывать сценарии будут исходя из нынешних реалий. И вполне скоро британские военные самолеты будут садиться на дороги не только Таллина и Вильнюса, но и Киева с Тбилиси. Думаю, Москве четко дают понять: будут новые договора по сдерживанию вооружения или нет, Запад все равно будет отрабатывать военные действия против нашей страны», — пояснил Антон Бредихин.

Лондон не ценит мирное небо

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь заметил: изначально было совершенно очевидно, что, выходя из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, США подставляют под удар своих европейских союзников по НАТО. Сейчас только добрая воля российского руководства, соблюдающего мораторий на размещение ракет, позволяет англичанам и прочим европейцам чувствовать себя в относительной безопасности.

«Но, как мы видим, нервничать все же приходится. Мирное небо — роскошь, которую Великобритания, судя по непрекращающейся антироссийской риторике, так и не научилась ценить. В результате приходится думать, как избежать возможного Перл-Харбора. Разумеется, никакие учения не избавят британцев от дамоклова меча. Единственный выход — прекратить политическое давление на Москву. Но этот путь закрыт трансатлантической солидарностью, с точки зрения которой поставить на кон жизни миллионов людей — раз плюнуть», — заключил Юрий Голубь.

Ранее эксперты выразили мнение, что Великобритания, затевая войну в Черном море, может серьезно пожалеть. Британцы настроены на повторение провокаций вроде той, которую их эсминец устроил у берегов Крыма.