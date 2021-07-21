Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 11:23
11:21
Общество
Адвокат Стаса Пьехи рассказал новые подробности инцидента с сыном певца
11:20
Политика
Байден будет отвечать на вопросы журналистов в ночном эфире CNN
11:14
Общество
Аналитики выяснили, в качестве каких товаров россияне сомневаются чаще всего
11:14
Происшествия
Два молодых байкера погибли в ДТП под Иркутском
11:13
Видео
Британский пианист и житель Риги спели гимн СССР
11:12
Армия
В Ростехе озвучили, когда ВКС России получат новейшую ракету «Бронебойщик»
11:10
Происшествия
Конфликт поваров в Москве едва не закончился поножовщиной
11:08
Весь мир
От Украины до Руины: страна стоит на пороге разрухи и хаоса
11:08
Экономика
Экономист Пичугин спрогнозировал курс рубля до конца месяца
11:07
Общество
Эфир: О финансовой грамотности студентов и детей рассказывает американский финансист
Все новости

Траты россиян на сборы ребенка в школу за год выросли на 13%
Экономика
Траты россиян на сборы ребенка в школу за год выросли на 13%
instagram.com  /  instagram.com/les_so_glava

Москва, 21 июля. Школьные принадлежности, которые будут необходимы ребенку в процессе обучения, в течение года подорожали на 13%. Об этом рассказали эксперты «Чек Индекса» от «Платформы ОФД».

В базовый минимальный набор ученика входят карандаши, ручки, альбомы, тетради и другая канцелярия, а также школьная форма. Общая стоимость набора, по данным аналитиков, составляет 12,9 тыс. рублей, пишет «ФедералПресс».

«Самым дорогим предметом из письменных принадлежностей оказалась настольная лампа. В среднем за нее платили 1580 рублей», — отмечают специалисты.

При этом аналитики приводят данные о росте цен на канцелярию по сравнению с прошлым годом. Так, ручки и карандаши подорожали на 8%, а стоимость школьных дневников увеличилась на 3%.

Минобрнауки планирует изменить правила приема в вузы выпускников школ. Новшества коснутся и ЕГЭ — некоторые категории абитуриентов смогут от него отказаться.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Траты россиян на сборы ребенка в школу за год выросли на 13%
цена школа ученик карандаш канцелярия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru