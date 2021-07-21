Траты россиян на сборы ребенка в школу за год выросли на 13%

Москва, 21 июля. Школьные принадлежности, которые будут необходимы ребенку в процессе обучения, в течение года подорожали на 13%. Об этом рассказали эксперты «Чек Индекса» от «Платформы ОФД».

В базовый минимальный набор ученика входят карандаши, ручки, альбомы, тетради и другая канцелярия, а также школьная форма. Общая стоимость набора, по данным аналитиков, составляет 12,9 тыс. рублей, пишет «ФедералПресс».

«Самым дорогим предметом из письменных принадлежностей оказалась настольная лампа. В среднем за нее платили 1580 рублей», — отмечают специалисты.

При этом аналитики приводят данные о росте цен на канцелярию по сравнению с прошлым годом. Так, ручки и карандаши подорожали на 8%, а стоимость школьных дневников увеличилась на 3%.

Минобрнауки планирует изменить правила приема в вузы выпускников школ. Новшества коснутся и ЕГЭ — некоторые категории абитуриентов смогут от него отказаться.