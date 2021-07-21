Классика вечна: Манукян объяснил популярность Чайковского

Классика вечна, пусть мода на Петра Чайковского остается как можно дольше. Об этом в беседе с ФАН заявил известный журналист и блогер Вадим Манукян.

Накануне стало известно, что русский классик, композитор Петр Ильич Чайковский занял первое место среди самых прослушиваемых российских музыкантов за рубежом по версии Spotify. На втором месте оказался дуэт из Ижевска Rauf & Faik. Почетное третье место занял скандально известный рэпер Моргенштерн.

Блогер Вадим Манукян считает удивительным то, что классический композитор занял первое место в топ-10 по прослушиваниям у иностранной аудитории.

«Как говорится, классика вечна. Лично я за то, чтобы мода на Петра Чайковского вообще никогда не проходила. Я надеюсь, что он в лидерах продержится как можно дольше. Что касается Моргенштерна, то для него и третье место — это очень высоко», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, в топ-10 самых популярных российских музыкантов за рубежом вошли также Tony Igy, Jony, Miyagi & Andy Panda, IC3PEAK, диджей ARTY. В рейтинге указаны также группа «Тату» и композитор Сергей Рахманинов.

Spotify — один из крупнейших в мире стриминговых аудиосервисов, насчитывающий на сегодняшний день более 356 млн пользователей. В России Spotify был запущен 15 июля 2020 года.

instagram.com / @morgen_shtern

Ранее сообщалось, что рэп-исполнителю Моргенштерну подыскивают соперников для боя MMA. Скандально известный музыкант подписал контракт с промоушеном Hardcore MMA и его основателем Анатолием Сульяновым. Сульянов попросил подписчиков предлагать свои варианты оппонентов в комментариях.