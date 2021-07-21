Спасатели ликвидировали 14 природных пожаров за сутки в Якутии

Якутск, 21 июля. Сотрудники МЧС продолжают борьбу с лесными пожарами в Якутии. За последние сутки они потушили 14 возгораний.

К тушению пожаров в трех районах привлекут авиацию. На территории Сунтарского района уже применялись три борта Бе-200ЧС. Они сбросили около 708 тонн воды. Также на территории Горного, Нюрбинского и Вилюйского районов для искусственного вызывания осадков применялся Ан-26 «Циклон».

Площадь активного горения составляет более 2,2 тыс. га. На тушении за сутки было задействовано 2119 человек и 297 единиц техники.

Ранее жители города Мирного в Республике Саха (Якутия) пожаловались на недостаток воздуха — они буквально задыхаются от дыма. Люди говорят, что от едкого запаха не спасают ни маски, ни респираторы.