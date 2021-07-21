Анна Заворотнюк сообщила о скором замужестве

Москва, 21 июля. Находящаяся на самоизоляции дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна раскрыла некоторые подробности личной жизни. Блогер сообщила о скором замужестве.

Начинающая звезда не очень любит рассказывать о своей личной жизни и посвящать в нее фолловеров. Однако заболев коронавирусом нового типа, модель решила нарушить свои же правила. Заворотнюк-младшая во время очередной игры «вопрос-ответ» в Instagram рассказала, что получила предложение от своего возлюбленного. Дату свадьбы она раскрывать не стала.

«Замуж скоро?» — поинтересовались фолловеры. «Уже позвали», — ответила Заворотнюк-младшая.

Также модель сообщила подписчикам, что ее возлюбленный болеет вместе с ней, самоизоляцию они проводят вместе. Таким образом, молодой паре пока не до пышного торжества, поскольку приоритетнее справиться с болезнью.

Заворотнюк рассказала своим фолловерам о диагностированном у нее коронавирусе нового типа на прошлой неделе. На время болезни она изолировалась от родных и близких, чтобы не подвергать их здоровье риску. Звезда поделилась, что у нее несколько дней держится температура выше 38 градусов, ломит все тело, в особенности колени. После любой нагрузки, даже после чистки зубов, у нее начинаются головокружения.