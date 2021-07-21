Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 11:23
11:22
Происшествия
Генпрокурор поручил проверить обеспечение безопасности детей на дорогах в России
11:21
Общество
Адвокат Стаса Пьехи рассказал новые подробности инцидента с сыном певца
11:20
Политика
Байден будет отвечать на вопросы журналистов в ночном эфире CNN
11:14
Общество
Аналитики выяснили, в качестве каких товаров россияне сомневаются чаще всего
11:14
Происшествия
Два молодых байкера погибли в ДТП под Иркутском
11:13
Видео
Британский пианист и житель Риги спели гимн СССР
11:12
Армия
В Ростехе озвучили, когда ВКС России получат новейшую ракету «Бронебойщик»
11:10
Происшествия
Конфликт поваров в Москве едва не закончился поножовщиной
11:08
Весь мир
От Украины до Руины: страна стоит на пороге разрухи и хаоса
11:08
Экономика
Экономист Пичугин спрогнозировал курс рубля до конца месяца
Все новости

Ракета-носитель с модулем «Наука» допущена к запуску на МКС

  /   Обновлено: 21 июля 2021 11:04
Технологии
Ракета-носитель с модулем «Наука» допущена к запуску на МКС
wikipedia.org  /  alexpgp / CC BY-SA 2.0

Москва, 21 июля. Госкомиссия одобрила старт ракеты «Протон-М» с модулем «Наука» к Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Специалисты провели заседание на космодроме Байконур, в ходе которого одобрили отправку ракеты к МКС. Перед стартом носитель будет подготовлен и заправлен топливом. Запуск назначен на 21 июля в 17:58 по московскому времени. Прямая трансляция работ и полета модуля будет вестись на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Предыдущий российский модуль «Рассвет» был запущен к МКС в 2010 году. «Наука» станет самым тяжелым участком на станции, произведенным в России. Тяжелее него только двусоставной японский сегмент «Кибо».

После стыковки многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с МКС космонавты подождут несколько часов. В дальнейшем они займутся выгрузкой оборудования и подключением электрических кабелей.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Ракета-носитель с модулем «Наука» допущена к запуску на МКС
наука мкс роскосмос модуль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru