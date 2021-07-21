Ракета-носитель с модулем «Наука» допущена к запуску на МКС

Москва, 21 июля. Госкомиссия одобрила старт ракеты «Протон-М» с модулем «Наука» к Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Специалисты провели заседание на космодроме Байконур, в ходе которого одобрили отправку ракеты к МКС. Перед стартом носитель будет подготовлен и заправлен топливом. Запуск назначен на 21 июля в 17:58 по московскому времени. Прямая трансляция работ и полета модуля будет вестись на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Предыдущий российский модуль «Рассвет» был запущен к МКС в 2010 году. «Наука» станет самым тяжелым участком на станции, произведенным в России. Тяжелее него только двусоставной японский сегмент «Кибо».

После стыковки многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с МКС космонавты подождут несколько часов. В дальнейшем они займутся выгрузкой оборудования и подключением электрических кабелей.