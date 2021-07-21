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Принц Уильям преподнес девушке-боксеру торт на день рождения
Общество
Принц Уильям преподнес девушке-боксеру торт на день рождения
Global Look Press  /  POOL / Keystone Press Agency

Лондон, 21 июля. Принц Уильям встретился с подающей надежды валлийской девушкой-боксером Лорен Прайс. В честь дня рождения член королевской семьи преподнес ей сладкий подарок.

Герцог Кембриджский является большим поклонником спорта. Он играет в футбол и теннис, также активно следит за достижениями спортсменов Великобритании на различных турнирах.

Принц вместе со своей супругой Кейт Миддлтон побывал на матчах сборной Англии по футболу, посетил финальные игры Уимблдонского турнира. А накануне он провел встречу с Прайс. Они обсудили подготовку девушки к Олимпийским играм в Токио. Приятным сюрпризом оказался подарок Уильяма.

Герцог Кембриджский преподнес девушке торт, поскольку у нее был день рождения.

«С 27-м днем рождения! Удачи, Лорен», — гласила надпись на сладком подарке.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон оказались самыми популярными в Instagram из королевской семьи. За жизнью супружеской пары следят 13 миллионов подписчиков.

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Принц Уильям бокс прайс
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